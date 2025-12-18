12月25日のクリスマスを前に、12月を迎えると各地でツリーやクリスマスマーケットが登場。今や12月を彩る当たり前の光景となった。そんなきらびやかで祝祭感あるクリスマスも、見方を変えれば“迷信中の迷信”!?【漫画】本編をイッキ読みする「悪い子は鬼に連れて行かれる？」（「放課後おまじない倶楽部」2話より）創作漫画「放課後おまじない倶楽部」(作画：尾花せいご(@seishoobi)さん監修：西洋魔術博物館(@MuseeMagica)さん