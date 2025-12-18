北海道内では１２月に入り、スリップが原因とみられる車の死亡事故が相次いでいます。冬の車の事故やトラブルを防ぐにはどのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。１８日朝は氷点下６．８℃まで冷え込んだ旭川市。路面状況を見てみると・・・（林記者）「路面はツルツルです。皆さんゆっくりと運転しています。ブレーキもやさしくかけています」冬の車のトラブルで最も注意が必要なのが、凍結路面でのスリップです。道