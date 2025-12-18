前回23年のWBCでは米国代表としてプレーしたベッツ(C)Getty Imagesドジャースのムーキー・ベッツが現地時間12月17日、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への不参加を表明した。ベッツは2023年の前回大会は、米国代表で出場していた。【写真】初来日で器用に茶を点て、師範に差し出すベッツを見る同日にドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が公式SNSを更新。米配信サービス『KICK』の番