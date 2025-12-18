23年中京記念を制したセルバーグ（牡6＝秋山、父エピファネイア）は右前種子骨靱帯（じんたい）不全断裂が判明した。18日、JRAが発表。休養期間は未定となっている。約10カ月の休み明けだった13日の前走リゲルSは13着だった。