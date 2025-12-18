テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が18日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。若手時代について語った。同番組はタレントのホラン千秋と指原莉乃が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「話せばわかる」をテーマにトーク展開された。ホランから、若手時代の意見は「どうやって伝えてきましたか？」と質問を受けた佐久間氏。