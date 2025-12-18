似顔絵作成システムの試作機で描かれた絵とモデルとなった警察官＝18日午前、愛知県警本部愛知県警はNTTデータと共同で、人工知能（AI）を活用した捜査用似顔絵作成システムの試作機を開発し、報道陣に18日公開した。心理学部を設置する人間環境大（愛知県岡崎市）と連携。時間短縮や、絵を描くのが苦手な人でも質の高い絵が作成できるようにする。来年4月〜2027年9月、人間環境大でシステムを使い、課題を洗い出す検証実験を実