安倍元総理を銃撃し、殺害したなどの罪に問われている山上徹也被告（45）に対し、検察は先ほど、無期懲役を求刑しました。奈良地裁前から中継です。求刑が明らかになると、山上被告は一度、下を向いてうなだれる様子が見てとれました。これまでの裁判では、旧統一教会への献金などで家庭が崩壊し、教団に恨みを募らせた末に犯行に及んだことが明らかになっています。検察側は、こうした被告の生い立ちは「被害者・安倍元総理には無