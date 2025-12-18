旧統一教会から違法な勧誘で高額な献金をさせられたとして、元信者の女性の遺族が教団側に賠償を求めた裁判の差し戻し審で、東京高裁は教団側に賠償を命じる判決を言い渡しました。この裁判は、旧統一教会の元信者だった女性の遺族が、違法な勧誘で献金などを強いられたとして、教団側に賠償を求めたものです。これまでの裁判では、女性が残した「賠償を求めない」とする念書の有効性が争われていて、教団側は念書の内容を女性に確