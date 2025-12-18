¶áÂå¸Þ¼ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëºÍÆ£ÊâÌ´¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡££²£´Æü¡¢£²£µÆü¤Ë£²ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ºÍÆ£¤Ï£±£±·î£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ë£Õ£Î£Ï£É£Ã£È£É¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç£³£ò£ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÈþ¿Í¤ÏÃ¯¡ª¡©Æ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏºÍÆ£¤Î·ÐÎò¤È¤·