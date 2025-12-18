仕事で体力を浪費せずに成果を上げるにはどうすればいいか。精神科医の和田秀樹さんは「すべての仕事でパーフェクトをめざす必要はない。大事なポイントは、自分の特性を見極めて、それに合わせた働き方を心がけることだ」という――。※本稿は、和田秀樹『体力がない人の仕事の戦略』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Worawee Meepian※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／