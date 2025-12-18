交通事故の賠償金はどのように決まるのか。弁護士の山岸久朗さんは「損害賠償額には裁判例で集積した一定のルールがあり、だれがどんな事故に遭っても同じような金額になるようにできている。一方で、賠償金の多寡にかかわる『遊びのある項目』もいくつか含まれており、腕のいい弁護士はそこで差をつける」という――。（第3回）※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら？』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真