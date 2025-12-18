18日午前、石川県加賀市で歩行者の女性が車にはねられる事故があり、意識不明の重体となっています。事故があったのは石川県加賀市片山津町成山で、18日午前8時半ごろ、丁字路の交差点を普通貨物自動車が右折したところ、信号のない道路を横断していた女性をはねました。はねられた80代の女性は病院に搬送されましたが、頭などを強く打ち意識不明の重体となっています。警察によると、女性は自転車を押して横断していたとみられて