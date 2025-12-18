Àµ¼Ò°÷¤Î½÷À­¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âó¿£Âç³Ø¶µ¼ø¤Îº´Æ£°ìËá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤¯¤Ë2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿­¤Ó¤¬Âç¤­¤¤¡£65ºÐ°Ê²¼¤Î¸½ÌòÁØ¤Ç¤ÏÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤Î¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«´î¤Ð¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¿´¤«¤é´î¤Ö¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿monzenmachi¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿monzenmachi¢£¡ÖÈóÀµµ¬Í¥°Ì¡×¤Î¹½Â¤¤¬Êø¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À­¤ÏÈóÀµµ¬¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡×¡£¤³¤ó¤Ê¡È¾ï¼±¡É¤¬¡¢¤¤¤ÞÀÅ¤«¤ËÊ¤¤ê