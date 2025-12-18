三井物産は、生成AIを活用した不動産取引や運用業務の高度化のためのプラットフォーム「AIDeeD」を2026年春から提供する予定であることを12月17日に発表した。Webサイト'>三井物産公式Webサイト「AIDeeD」は、物件取得時の書類整理、保有期間中のマネジメント、売却時の資料作成など事業用不動産における取引に必要になるドキュメントを一元管理できるもので、同社の社内制度である「戦略的DX支援制度」から誕生している。アセット