冨田侑暉(龍宮城) 2025年10月29日より日本テレビ系にて放送中のドラマ「セラピーゲーム」。恋に臆病なカメラマン・湊(MAZZEL・NAOYA)と、完璧な"スパダリ"獣医学生・静真(龍宮城・冨田侑暉)の揺れ動く恋を描く話題の実写ドラマだ。今回は、静真を演じる冨田にインタビューを敢行。原作へのリスペクト、NAOYAとの深い信頼関係、そして"愛することの勇気"を込めた撮影の裏側を語ってもらった。――今回、人気コミックの実写ドラ