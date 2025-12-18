濱将乃介「悔しい気持ちもありますし、なんとか見返してやろうと」第4回現役ドラフトで中日からDeNAに移籍した濱将乃介外野手が18日、横浜市内の球団事務所で入団会見を行った。現役ドラフトが行われた9日は夜にトークショーが予定されていたことから「落ち着かない感じでしたね」と、当日の“バタバタ”を明かした。練習を終えて自宅に着いたあと、関係者からの電話で球団事務所に呼ばれた。「俺やろうなみたいな」と察して球