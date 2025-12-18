バーミヤンは、2025年12月18日から、年末年始限定の「麻辣鍋」を全店で販売する。ラインアップは、「海鮮」(税込1,429円)、「蒸し鶏」(税込1,099円)、「たっぷり豚肉」(税込1,209円)の全3種。いずれも2026年1月14日までの販売を予定しているが、なくなり次第販売を終了する。〈年末年始限定「麻辣鍋」概要〉2024年3月14日〜2025年11月30日までに累計450万食を販売した「麻辣湯」が、“一人鍋”スタイルになって新登場する。年末年