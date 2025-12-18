シェラトン都ホテル大阪は、2026年1月16日（金）からの2日間、「日本料理 うえまち」で、会席「寒の馳走 -滋味深い一皿を-」を販売する。「黄綬褒章」や「現代の名工」など、数々の栄誉を持つ「日本料理 うえまち」の料理長 ・茅ヶ迫正治が、冬の味覚の代表「ふぐ・クエ・蟹」などを使用した会席を、2日間限定で提供。また、料理に合う地酒のペアリングも用意しているという。日程は2026年1月16日（金）・17日（土）【日程】2026年