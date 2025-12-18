お金遣いが荒い「浪費家」の彼氏がいると、彼女の気苦労は絶えないもの。二人の将来を考えて、なんとか金銭感覚を正してあげる方法はないのでしょうか？そこで今回は10代から30代の独身男性183名に聞いたアンケートを参考に、「彼女だからできる！『浪費家の彼氏』の金銭感覚を正す方法９パターン」をご紹介します。【１】クレジットカードを預かり、カード払いでの買い物を禁止する「カードがあると際限なく遣ってしまう」（2