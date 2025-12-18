あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「パブリックハウス」の略語は？「パブリックハウス」の略語はなんでしょうか？お酒を嗜む方は聞きなじみがあるかもしれません。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「パブ」でした！パブとは「洋風の居酒屋」のことで、英国の伝統的な大衆酒場という意