北朝鮮が、ロシア・タタールスタン共和国にあるアラブガ特別経済区の無人機（ドローン）製造工場に、約1万人規模の女性労働者を派遣する見通しであると、米国の北朝鮮専門メディア「38ノース」が17日（現地時間）に報じた。報道によると、ウクライナ国防情報局（DIU）は、北朝鮮がアラブガに最大1万2000人の労働者を派遣する可能性があると指摘している。アラブガ特別経済区では、これまで外国人労働者を積極的に募集する動きが続