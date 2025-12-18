今回、Ray WEB編集部は女友だちとの間にあった衝撃的な出来事について、読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は仲の良い幼馴染2人と、定期的に近況報告会をしています。ある日、いつものように近況報告会をしていると、まさかの出来事が……。自分の推しが陽菜の彼氏だったことが発覚。まさかの展開に頭が追いつかない主人公。衝撃的な事実を知った彼女はこのあと一体どうなるのでしょう……！？原案：Ray WEB編集部作画：