【書評】『ようやくカレッジに行きまして』／光浦靖子・著／文藝春秋／1650円【評者】澤田瞳子（小説家）テレビを滅多に見ない生活が長いので、大変失礼なことに私は芸能人としての光浦靖子さんをほとんど存じ上げない。お名前だけは漠然と聞き覚えある中、おお、こういう方なのかと理解したのは、二〇二一年に上梓なさったエッセイ集『50歳になりまして』を拝読した時だ。五十歳を前に決意なさったカナダ留学は、突然のコロナ