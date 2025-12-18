クックパッドが2025年に注目された料理・食材を選出した「食トレンド大賞2025」で、第2位にランクインした「麻辣湯（マーラータン）」。麻辣湯とは、中国四川省発祥のスープ料理のことで、舌がしびれるような辛さが特徴的な薬膳スパイス「花椒（ホアジャオ）」と、唐辛子などを使って味つけされています。最近この麻辣湯専門店がどんどんオープンしており、豊富な具材から自分の好みに合わせて選べる楽しさやヘルシーさが人気