アメリカ政府が台湾に対し、過去最大規模のおよそ1.7兆円の武器売却を承認しました。中国外務省は「断固として反対する」と非難しています。台湾総統府によりますと、アメリカ政府が17日承認した台湾への武器売却は、総額で111億ドル、日本円で1.7兆円相当で、高機動ロケット砲システム＝ハイマースのほか、対戦車ミサイル「ジャベリン」や無人機など8品目が含まれるということです。第2次トランプ政権で台湾への武器売却は先月に