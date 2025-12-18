安倍元首相が銃撃され、殺害された事件の裁判員裁判で、検察側は山上徹也被告に対し、無期懲役を求刑しました。奈良地裁から中継です。検察側が無期懲役を求刑しましたが、当初は、山上被告は表情を変えることなくうつむいて、検察官の言葉を聞いていました。しかし、しばらくすると、眉間にしわをよせ、何かをつぶやいている様子も見せました。弁護側による最終弁論が続いています。山上徹也被告は、3年前、奈良市で応援演説中だ