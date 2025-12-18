東北大＝仙台市ソムリエはなぜ微細な味の違いを識別できるのか。東北大のチームは18日までに、味覚を刺激し、思い出す訓練を重ねることで、味覚が鋭敏になることが分かったとする研究成果を英科学誌に発表した。味覚障害や食欲不振に対する新しいリハビリ法への応用が期待できるとしている。甘味や塩味などの違いを識別する仕組みの研究はあったが、ブドウ糖とショ糖のように甘さの違いをどのように感じ分けているかは分かって