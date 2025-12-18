国会内で会談し「年収の壁」引き上げを巡る合意書を手にする高市首相（右）と国民民主党の玉木代表＝18日午後自民党総裁の高市早苗首相と国民民主党の玉木雄一郎代表は18日、国会内で会談し、所得税が生じる「年収の壁」を178万円まで引き上げることで合意した。現行から18万円上乗せとなる。首相は「所得を増やして消費マインドを改善し、事業収益が上がるという好循環を実現するために最終的な判断を下した」と強調した。政