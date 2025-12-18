◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス女子シングルスは、山口茜選手がグループステージ2連勝で決勝トーナメントに進出。試合後のインタビューに応じ、自身のプレーを振り返りました。2025年にフランスで行われた世界バドミントン選手権大会で3度目の優勝を果たし、世界女王として臨む山口選手は第1ゲーム、3連続ポイントなどで先にゲームポイントを奪いますが、プトゥリ・クスマ・ワルダニ選手(インドネ