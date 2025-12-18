「にぃにのフードにすっぽり♡そして…羨ましく見る子達。」【動画】パーカーのフードにすっぽり収まる子猫こんなポストをされたのは猫バカ日記（@cute_satuki_mei）さん。投稿された動画には、フードにすっぽり収まるサビ猫の“もみじちゃん”と、それを羨ましそうに見つめる猫ちゃんたちの姿が映し出されています。小さな背中を預けるようにちょこんと入っている様子がとても可愛らしく、思わず笑顔になる光景です。投稿に