香川県は、2019年度から整備を進めてきた「さぬき浜街道」の県道高松坂出線の五色台工区における4車線化事業が完了したと発表しました。これにより今月（12月）23日の午後4時から、県道高松坂出線の全線で4車線での通行が可能になります。 【写真を見る】さぬき浜街道（県道高松坂出線）の五色台工区が全線4車線化へ【香川】 「さぬき浜街道」は、香川県沿岸部の幹線道路です。 このうち、高松市生島町から坂出市青海町までの6.