福岡県で2021年9月、当時3歳だった男児の頭部に暴行し、重度の後遺症を伴うけがを負わせたとして、県警は18日、傷害の疑いで男児の父親（34）と母親（37）を逮捕した。捜査関係者が明らかにした。男児は意思疎通ができず、寝たきりの状態だという。県警は「虐待による乳幼児頭部外傷」（AHT）の疑いがあるとみている。