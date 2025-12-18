柏原明日架が自身のインスタグラムを更新。「この場に立てるヨロコビを噛み締めて、またがんばります！」と力強く記すと、JLPGAアワードの会場で撮影した2枚の写真を投稿した。【写真】ファンの人気も二分しそうな「天使と悪魔」の2ショット1枚目は写真の中に「1995‐1996」と生まれた年を記した通り「同級生のみんなでパシャリ」と写したもの。メンバーは左からメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」でプロ9年目にして