京都府警宮津署が押収し、保管していた車両からボストンバッグなどが盗まれた事件で、京都府警は、適切な盗難防止措置を怠ったとして、証拠品の保管・管理を担当していた警察官２人を、１２月４日付けで本部長注意の内部処分としました。内部処分を受けたのは、京都府警宮津署に勤務していた男性警部（５０代）と男性警部補（５０代）です。今年６月、何者かが宮津署の敷地内に侵入し、押収物として保管されていた車両からボ