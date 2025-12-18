ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」「グランプリシリーズ」3日目となる18日、この日から始まるトライアル2nd出場選手インタビューが、中央ホールで行われた。【12R出場選手コメント】1号艇・茅原悠紀（38＝岡山）ようやくですね。長いッスね。ペラはいろいろやって、行く道は決まったと思います。レースしてないんで言い切れないですけど、直感的にいいかなと思います。（本番に向けてはやる思いは？）はやり過ぎて逆に