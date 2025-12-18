2年前に負った頸髄損傷による長期療養から社会復帰した五輪柔道金メダリストの山下泰裕氏（68）が18日、神奈川県平塚市の東海大で記者会見に臨み「ありのままの姿をさらけ出し、障害者を身近に感じてもらえたらいい」と語った。