自民党と国民民主党は１８日、所得税の課税が始まる「年収の壁」を１７８万円まで引き上げることで合意した。両党は、中所得者層の控除額の引き上げ幅などを巡って意見の隔たりがあり、１８日も詰めの協議を行っていた。関係者によると、一定程度の所得層まで控除額を引き上げ、手取りを増やすことで一致したという。自民、国民民主、公明の３党は昨年１２月、年収の壁を１７８万円を目指して引き上げることで合意した。ただ