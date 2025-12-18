セブン - イレブン・ジャパンはクリスマスシーズンに向けて店舗・数量限定で店内のオーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」やピザ、バゲットの予約受付を実施している。「お店で焼いた 丸鶏のローストチキン」(1,980.72円)同社の新たな取り組みとして、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」や、丸鶏との相性が良いお店で焼いた「ピザ」「バゲット」などのラインアップが登場。同商品の予約はセブン‐イレブン店