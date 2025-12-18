名古屋市名東区の藤が丘駅と愛知県豊田市の八草駅を結ぶ「リニモ」の運賃が、2026年9月から一律40円値上げされます。 愛知高速交通は中部運輸局の認可を受けて、東部丘陵線「リニモ」の運賃を、2026年9月1日から値上げすると発表しました。 値上げ額はすべての区間で一律40円で、2キロまでの初乗りは現在の170円から210円になります。 定期券は通勤が15％、通学が12.8％の改定です。 運賃の値上げは、2005年に愛知万