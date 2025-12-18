福岡県内でインフルエンザの感染者が増え続けています。14日までの1週間の感染者数は前の週と比べて1.15倍となり、4週連続で「インフルエンザ警報」が発表されています。福岡県によりますと、14日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり75.39人で、前の週と比べて1.15倍となりました。感染者数は増え続けていて、福岡県では4週連続で「インフルエンザ警報」が発表されています。地