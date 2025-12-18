静岡県教育委員会は女子生徒への性暴力行為をした県立高校の男性教諭と窃盗事件で逮捕後不起訴となった特別支援学校の男性教諭の懲戒免職など計4人に対する懲戒処分を発表しました。県教委の発表によりますと18日付で懲戒免職となった県立高校の35歳の男性教諭は、8月から9月にかけ、勤務先の学校の女子生徒に対し複数回抱きしめたりキスをしたりしたということです。この事案に関連し、発生を認識したにも関わらず、速やかに県教