ＪＲＡと地方競馬の見習騎手による「２０２５ヤングジョッキーズシリーズ（ＹＪＳ）」ファイナルラウンド園田が１８日、園田競馬場で行われた。この日の最終戦となるＹＪＳファイナルラウンド園田第３戦（３歳上Ｃ２クラス、ダート１４００メートル＝１１頭立て）はＪＲＡ所属の横山琉人騎手が騎乗した４番人気テンクウワールド（牡５歳、園田・尾林幸二厩舎、父ベストウォーリア）が好スタートから先頭に立つと後続に１馬身１