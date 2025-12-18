阪神は１７日（日本時間１８日）、優勝旅行先のハワイ・ホアカレイカントリークラブで球団ゴルフコンペを開催した。藤川監督や首脳陣をはじめ、主力選手も多数参加。森下翔太外野手は球団ポロシャツでムッキムキの肉体を披露した。プロ野球選手がゴルフを楽しむのは基本、オフシーズンに限られており、夏のゴルフウェアを見る機会は少ない。森下の両腕はポロシャツから盛り上がるほど鍛えられており、胸板の分厚さも分かる。