子宮体がんによる子宮摘出手術を経て、抗がん剤治療の完了と撮影現場への復帰を公表していた俳優の西丸優子さんが、自身のインスタグラムを更新。経過観察に入って1年が経って受けた検査の結果を報告しました。 【写真を見る】【 がんサバイバー 】西丸優子さん経過観察に入って1年の検査を報告「また楽観視しないでしっかり調べて貰おうと思います」西丸さんは「婦人科の方は転移なども無くクリア！」と投稿。一方で、「