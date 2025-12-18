ブシロードミュージックは18日、2026年1月16日・17日に上海・Mercedes-Benz Arenaで開催予定だった『Roselia ASIA TOUR 「Neuweltfahrt」 上海公演』について、昨今の不可抗力を理由に開催中止を発表した。また、予定されていた両日にZepp Osaka Baysideにて国内ツアー追加公演という形で開催することを決定した。【動画】バンドリ！続編制作北欧ロケ敢行の『MyGO!!!!!』『Ave Mujica』映像同社は「2026年1月16日(金)および1