タレントの堀ちえみが17日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんの還暦を祝うため、子どもたちと計画したサプライズパーティの様子を報告した。【映像】堀ちえみ、豪華客船で水着姿の夫婦ショットを公開この日、堀は「主人の還暦のパーティー。子たちと長い間、内緒で計画していたんだ！」と切り出し「ここに連れてくるのが、とにかく至難の業でした。家族みんなで演技 ちょうど子の引っ越しを控えていたので、それにかこ