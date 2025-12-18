キャラクター×リアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「バンドリ！」公式Xが18日に更新され、来年1月16、17日に開催予定だったRoseliaの上海公演の中止を発表した。「RoseliaASIATOUR「Neuweltfahrt」上海公演開催中止のお知らせ」と題した文書を公開。「2026年1月16日(金)および17日(土)に上海・MercedesBenzArenaで開催を予定しておりましたRoseliaASIATOUR「Neuweltfahrt」上海公演につ