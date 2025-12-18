毎日慌ただしいですが、幸せな日々を過ごしていた亜希子。そう、夫から不穏なひと言を言われるまでは…。「太り過ぎじゃない？」亜希子に対して急に厳しいことを言い出した夫。しかもある日、体重管理アプリでダイエットをするように勧めてきて…。■は？？ 夫が体重管理…？！ある日、夫が「太りすぎじゃない？」と妻に言い出します。最近、なにかと厳しいと思っていた妻でしたが、太ってきたかも…？と思い始めます。そんな妻に