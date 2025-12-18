サッカーのイングランド・プレミアリーグでクリスタルパレスに所属する日本代表MF鎌田大地（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。右足の負傷のため8〜10週間離脱する見通しとなったが、「できるだけ早く戻ってきます」とコメントした。鎌田は英語で「Don’t worry. I will come back as quick as possible.(心配しないで。できるだけ早く戻ってきます)」と伝えた。鎌田は14日のマンチェスター・シティー戦でヘディング