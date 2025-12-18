ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが、約２年ぶりとなるクラシカル公演「ＹＯＳＨＩＫＩＣＬＡＳＳＩＣＡＬ２０２６覚醒前夜−Ｔｏｋｙｏ３Ｎｉｇｈｔｓ世界への第一章」（来年４月３〜５、東京ガーデンシアター）を開催することを発表し、１８日、都内で会見を開いた。２０２５年は、昨年１０月に３度目の受けた頸椎手術のリハビリに取り組みながらロサンゼルスを拠点に各国を回った。先月には日本人としては初めて